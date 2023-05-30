معهد الإحصاء التركي: الغاز المجاني يسهم في خفض التضخم خلال مايو

يرى معهد الإحصاء التركي أن قرار الحكومة توفير الغاز الطبيعي مجانا للمنازل في مايو الجاري، سُيسهم بدرجة كبيرة في تقليص معدل التضخم في مايو، مشيرا إلى أنه سياخذ هذا القرار في الحسبان عند احتساب التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت هذا الشهر، وعد الرئيس رجب طيب أردوغان في أبريل بتوفير الغاز بالمجان في مايو.

وفاز أردوغان بفترة رئاسية جديدة بعد جولة إعادة جرت أمس الأول الأحد.

وقال أردوغان أيضا إن الحكومة ستقدم 25 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي للأسر مجانا لمدة عام واحد اعتبارا من مايو.

وقال معهد الإحصاء التركي إن طريقة “السعر الصفري” ستطبق على الغاز الطبيعي في حسابات تضخم أسعار المستهلكين في مايو أيار، كما سينعكس الغاز المجاني على الحسابات على مدى العام المقبل.

ومع ذلك، ذكر المعهد أنه سيكون هناك تأثير تصاعدي قوي مع نهاية العام بالتوازي مع زيادة استهلاك الغاز الطبيعي.

ويبلغ وزن الغاز الطبيعي في حسابات التضخم 2.9%، ومن المقرر الإعلان عن بيانات التضخم لشهر مايو أيار في الخامس من يونيو.

وقال حقان كارا الأكاديمي في جامعة بيلكنت، وكبير الاقتصاديين السابق بالبنك المركزي على تويتر إن معهد الإحصاء التركي قد يعلن عن تضخم صفري أو سلبي بمقدار طفيف لشهر مايو أيار بعد خصم 2.4 نقطة من معدل التضخم الشهري بفضل الغاز الطبيعي المجاني.