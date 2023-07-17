معهد أمراض النباتات ينظم دورة تدريبية حول تقنيات زراعة الأنسجة النباتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

قال ‏د. محمود قمحاوى، مدير معهد بحوث أمراض النباتات بوزارة الزراعة، إن المعهد نظّم دورة تدريبية تحت عنوان (تطبيق تقنيات زراعة الأنسجة النباتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وطرق التشخيص الحديثة في المراحل المختلفة في المختبر)، فى الفترة من الأحد 16 يوليو إلى الأربعاء 19 يوليو 2023، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

من ناحيته قال ‏د. محسن أبو رحاب، وكيل معهد بحوث أمراص النباتات لشئون الإرشاد والتدريب، إن البرنامج سيتناول الموضوعات الآتية:

1- إستراتيجيات وتقنيات إنتاج نباتات خالية من الأمراض

2- تقنيات زراعة الأنسجة النباتية لتحقيق أهداف التنمية المستدام

3- تعقيم الجزء النباتي- تحضير البيئة المغذية

4- طرق التشخيص الحديثة في مراحل نمو النباتات معمليًّا

5- تطبيقات عملية لكل متدرب.

تهدف هذة الدورة إلى إعداد المتدربين لسوق العمل في مجال زراعة الأنسجة النباتية، حيث تعتبر زراعة الأنسجة من الأنشطة الواعدة في إنتاج الشتلات بطريقة أسرع للوقت، واختصار، والتى من شأنها زيادة الكيانات الاقتصادية.

ومن أشهر المحاصيل التي تستخدم فيها هذه التقنية لإنتاج الشتلات الفراولة والموز والنخيل والبطاطس، والمتدربون بهذه الدورة يمكنهم اقتحام هذا المجال، وإيجاد فرصة عمل متميزة، وبذلك يسهم معهد بحوث أمراص النباتات في تجهيز مهندسين مميزين لهذا المجال.