معهدا تدريب الموانئ وشنغهاي الصيني ينظمان دبلومة وشهادة دولية للمتدربين

يعقد معهد تدريب الموانئ ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” بالإسكندرية، دبلومة جديدة تحت عنوان ” التشغيل الأمثل لخدمات الموانئ ومحطات الحاويات “.

وأكد مصدر مسئول بالمعهد أن الدبلومة المزمع تنفيذها خلال نوفمبر الجاري ستعقد بالتعاون مع معهد شنغهاي الدولي للنقل البحري بالصين.

وأوضح أن الدبلومة تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الموانئ ومحطات الحاويات مؤخراً التحدي الأكبر الذي يتمثل في تحسين العمليات وزيادة الإنتاجية للوصول للوضع الأمثل، حيث إنه في ظل بيئة تنافسية ومع ظهور الرقمنة والحوكمة الذكية وأنظمة التحول الأخضر، فقد أصبح من الضروري أن تقوم الموانئ ومحطات الحاويات بتطوير استراتيجيات إدارتها لتخطيط السعة الاستيعابية للخدمات وإعادة تصميم البنية التحتية من أجل تحقيق وتعظيم الاستفادة من مختلف العمليات والخدمات.

ومن الجدير بالذكر أن معهد شنغهاي الدولي للنقل البحري بالصين واحد من الكيانات الرائدة في تدريب الموانئ ونقل الخبرات الدولية، وتطوير ورفع كفاءة العاملين بالإدارات العليا والوسطى بالموانئ والهيئات والشركات العاملة فى مجال الموانئ والنقل البحري.

وتبدأ الدبلومة خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر الجاري، ويحاضر فيها عدد من الخبراء في هذا المجال في مصر والصين على أن تكون لغة الدراسة العربية والصينية مع وجود ترجمة فورية.

ويحصل المتدرب بنهاية الدبلومة علي شهادة دولية مهنية معتمدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومعهد شنغهاي الدولي للنقل البحري بالصين.

وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن يعقد معهد تدريب الموانئ برنامج تدريبي تحت عنوان “ميكانيكي عائمة بحرية داخل الموانيء”، وذلك يوم 8 نوفمبر 2022 .

كما سيتم عقد برنامج تدريبي آخر بعنوان ” قيادة عائمة بحرية داخل الموانيء” ( مهنية / خاصة( ، وذلك خلال 8 نوفمبر أيضا، كما سيتم البدء غدا 6 نوفمبر في عقد دورة تدريبية بعنوان ” قوارب الإنقاذ السريع” .

كما انتهي معهد تدريب الموانئ خلال اليومين الماضيين من برنامج (دورة تنمية قدرات مشغلى أوناش الساحه RTG) لعدد من المتدربين من بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وذلك خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر الجاري بمجمع محاكيات معدات الموانئ بمعهد تدريب الموانئ.

يذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة في تدريب العاملين بالبحر، وأن المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.