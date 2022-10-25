معنويات قطاع الأعمال الألماني تهبط قليلا في أكتوبر لكنها تتجاوز التوقعات

هبطت معنويات قطاع الأعمال الألماني بشكل طفيف في أكتوبر رغم أنها لا تزال تتجاوز تقديرات المحللين، حيث أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن توقعات الشركات تحسنت رغم انخفاض رضاها عن حجم أعمالها حاليا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال معهد إيفو الاقتصادي ومقره ميونيخ إن مؤشره الخاص بمناخ الأعمال بلغ 84.3 نقطة بعد قراءة معدلة مقارنة مع 84.4 نقطة في سبتمبر الماضي، وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته “رويترز” قد توقعوا هبوط قراءة المؤشر أكتوبر إلى 83.3.

وارتفع متوسط التوقعات بشكل طفيف إلى 75.6 نقطة من 75.3 في الشهر السابق، وهو أول ارتفاع له منذ مايو الماضي.

وقال كليمنس فويست رئيس معهد “إيفو”: “تحسنت توقعات الشركات، لكنها لا تزال قلقة بشأن الأشهر المقبلة. الاقتصاد الألماني يواجه شتاء صعبا”.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينزلق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى هوة الركود العام المقبل بسبب أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار وشُح المعروض.

وقبيل صدور بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة، توقع خبراء استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض الناتج الاقتصادي الألماني في الربع الثالث 0.2 % مقارنة بالربع السابق.

وتوقع معهد إيفو أن ينكمش الاقتصاد الألماني 0.6% في الربع الرابع.