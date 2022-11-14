معمل المناخ الزراعي ينظم ندوة حول النانوتكنولوجي للحد من التغيرات المناخية

صرح الدكتور محمد عبد ربه، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، التابع لوزارة الزراعة، بأن المعمل قام بتنظيم ندوة تثقيفية عن تطبيقات النانوتكنولوجي وآفاقه المستقبلية في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية والتطبيقات المختلفة للنانوتكنولوجي في الزراعة والاستفادة منه، خاصة في مجال التسميد وكيفية استخدام تلك الأسمدة التي تمتاز بكفاءتها العالية وانخفاض التكلفة المطلوبة للحصول على إنتاج عال من وحدة المساحة، مقارنةً مع استخدام الأسمدة التقليدية.

وأضاف مدير المعهد أنه تم شرح كيفية الاستفادة من تقنية الطاقة الذرية في تحسين كفاءة محطات توليد الطاقة الشمسية

من خلال استخدام بعض المركبات التي تساعد على منع انعكاس الأشعة الممتصة من خلال محطة الطاقة الشمسية وطلاء ألواح الطاقة الشمسية بمواد نانومترية،

والتي تقلل التصاق الأتربة والعوالق بألواح الطاقة الشمسية مما يقلل من كفائتها كما تم مناقشة الاستفادة من النانوتكنولوجي في مجال تقليل الانبعاثات، ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي،

ومقاومة الآفات الزراعية وأهم طرق تصنيع المواد النانومترية وأهم الأجهزة للقياس والتوصيف وتقليل الانبعاثات الكربونية وإنتاج مواد صديقة للبيئة… إلخ.

حضر الندوة د. عادل الغندور خبير الإدارة البستانية المتكاملة، والدكتور طاهر فايد أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شمس، ولفيف من الباحثين والمستثمرين وحديثي التخرج،

وتم مناقشة كيفية الإدارة المناخية البيئية للنباتات والقطاع الزراعي، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.