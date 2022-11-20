«معمار للتطوير» تبدأ تشغيل المرحلة الأولى من «clove mall»  التجمع

بدأت شركة معمار للتطوير العقاري تشغيل المرحلة الأولى فى مشروع clove mall كأول مول تجاري إداري طبي بمنطقة «القرنفل» في التجمع الخامس.

وقال بسام غريب مدير المبيعات بالشركة أن المشروع يقام على مساحة 4200 متر مربع وتم تسليم الوحدات للعملاء قبل مواعيد التسليم المحددة في العقود.

يأتي التشغيل الكامل لأول مرحلة من مشروع معمار للتطوير بهدف توفير الخدمات اللازمة لسكان منطقة القرنفل في القاهرة الجديدة

ولفت إلى أن «كلوف مول» يتميز بقربه الشديد من طريق السويس وشارع التسعين الشمالي، وعدد كبير من المناطق السكنية كمنطقة فيلات القرنفل وتمر حنة و بيت الوطن ومدينة الرحاب وعدد من الكمبوندات بما يخدم قطاع عريض من سكان مدينة القاهرة الجديدة .

و يضم المشروع 92 وحدة تجارية وطبية وإدارية، بجانب تخصيص منطقة انتظار للمترددين على العيادات، وبمساحات تبدأ من 35 متر مربع وبمدد تقسيط تصل إلى 36 شهر .

من ناحية أخرى، أكد مدير مبيعات شركة معمار للتطوير، تحقيق 100% من نسب التنفيذ بالمشروع الرائد «برايم مول» بمنطقة دار مصر الأندلس، قبل المواعيد المعلنة، وذلك استعداداً لبدء التشغيل الفعلي في النصف الأول من 202 .

و أشار بسام غريب، إلى أن برايم مول يقام على مساحة 3400 متر مربع وهو بنشاط إداري تجاري طبي ويخدم كثافة سكانية حوالي 150 ألف نسمة، ويعد من المشروعات المميزة في القاهرة الجديدة .