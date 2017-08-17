معمار المرشدى تستثمر مليار جنيه فى مشروعات جديدة

بدور إبراهيم:كشفت مجموعة معمار المرشدى، عن بدء تنفيذ مشاريعها الجديدة "قطامية جيت" و"ليك فرونت"، بالطريق الدائرى، ومدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات تتجاوز المليار جنيه.يعد مشروع قطامية جيت، أحدث مشروعات الشركة، ويقع على مساحة إجمالية تبلغ حوالى ٤٣٧٠٠ متر مربع تقريبا، بالطريق الدائرى ومشروع

بدور إبراهيم:

كشفت مجموعة معمار المرشدى، عن بدء تنفيذ مشاريعها الجديدة “قطامية جيت” و”ليك فرونت”، بالطريق الدائرى، ومدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات تتجاوز المليار جنيه.

يعد مشروع قطامية جيت، أحدث مشروعات الشركة، ويقع على مساحة إجمالية تبلغ حوالى ٤٣٧٠٠ متر مربع تقريبا، بالطريق الدائرى ومشروع “ليك فرونت”، وهو كومباوند سكنى متكامل بمدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 37 فدانا، باستثمارات تتجاوز المليار جنيه .

وقال عمر مرشدي، مدير التسويق بالشركة، إن المجموعة تخطط خلال المرحلة الحالية لتوسعة حجم استثماراتها، وتنفيذ مشروعات عقارية متنوعة، فى ظل الطلب المتزايد على الوحدات العقارية، وحاجة السوق لمشروعات مميزة، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد تناميًا وانتعاشًا ملحوظًاً.

وأضاف أن مشروع قطامية جيت، يقع فى بقعة مميزة من طريق القطامية – العين السخنة، وعلى الطريق الدائرى فى مواجهة مشروع آخر نفذته “معمارالمرشدى”، وهو “وان قطامية” الذى لاقى إقبالاً كثيفاً، وينتظر تسليم وحداته قريباً .

وأوضح أنه بخصوص تصميمات مشروع “ليك فرونت”، فقد صمه أحد أفضل بيوت التصميم فى أوربا، وتتكون المباني من واجهات زجاجية تعطى أكبر استمتاع بالمساحات الخضراء، والبحيرات الصناعية، والمسطحات المائية، وبتوازن مثالى بين المبانى السكنية والخدمية، وبين المساحات الخضراء، والبحيرات، والمسطحات المائية، وكذلك التخطيط العام للمشروع الذى يراعى متطلبات الحياة الحديثة، ويمنح أعلى درجات الرفاهية، وسط بيئة هادئة، مريحة ومبهرة لسكانه.

وتنفذ مجموعة “معمار المرشدى”، التى تضم شركتي معمار المرشدى و”إيه إم بي” للتطوير العقارى، عدة مشروعات، منها “دجلة جاردنز”، و”دجلة بالمز” بالسادس من أكتوبر، “ووان قطامية” على الطريق الدائرى بالقطامية، و”ريحانا ريذندس” بزهراء المعادى، ومشروعات “دجلة فيو”، و”جراند سيتى”، وكريستال بلازا ، وبافاريا تاون وسليفر سكايز، وجراند جيت بالمعادى، ودجلة لاند مارك.

