«معلومات مصر»: قناة السويس تشهد عبور 710 ناقلات بترول ومشتقاته خلال يونيو الماضي

كشفت إحصائيات “بوابة معلومات مصر” عن عبور 710 ناقلات بترول خام ومشتقاته المختلفة، خلال يونيو 2023، بزيادة 20.3%مقارنة بحركة نقل البترول في مثيله لعام 2022 والذي سجل عبور 590 ناقلة.

وصاحبت تلك الناقلات حمولات صافية بلغت 33.9 مليون طن بفارق 13 مليون طن مقارنة بمثيله لعام 2022 والذي سجل حمولات بلغت 26.9 مليون طن.

وأوضحت إحصائيات بوابة معلومات مصر- التابعة لمجلس الوزراء- أن المتوسط الحمولة الصافية لناقلات البترول العابرة في قناة السويس خلال شهر يونيو 2023 سجل مليون و130 ألف طن يوميًّا.

كما طبّقت قناة السويس التخفيضات المقدَّمة لناقلات البترول الفارغة والمحملة بالبترول الخام، لموانئ محددة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 75% حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وفي السياق نفسه، قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس إن إحصائيات الملاحة غير المسبوقة بالقناة تأتي نتاجا لاستراتيجية تطوير المجرى الملاحي التي انتهجتها الهيئة على مدار السنوات الماضية، حيث نجحت قناة السويس الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها العالمي لتظل أقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانا.