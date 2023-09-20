«معلومات مصر»: بضائع السكة الحديد تسجل عوائد تاريخية خلال مايو 2023 (جراف)

سجلت البضائع المنقولة عبر عربات السكة الحديد خلال مايو الماضي إيرادات تاريخية، حيث تعد أكبر عائد منذ 26 عام، وذلك بحسب احصائيات بوابة معلومات مصر من عام 1997 وحتى يونيو الماضي.

كشفت بوابة معلومات مصر أن مايو 2023 قد سجل 43.6 مليون جنيه، بنمو قدره 46.3% مقارنة بمثيله في عام 2022 ، حيث سجل الأخير 29.8 مليون جنيه.

وسجل يونيو الماضي تراجع بنسبة 2.4% في ايرادات بضائع السكة الحديد، بينما يعتبر أبريل الذي يسبقه هو الأكثر تراجعًا بواقع 7.8% انخفاض مقارنة بأبريل 2022.

وأوضحت البيانات أن مارس حقق ارتفاع بنسبة 29.9%، و فبراير بواقع 17% بينما يناير لعام 2023 حقق نمو قدره 10.6% بمقارنة تلك الشهور بمثيلتها في العام الماضي.

مخطط السكة الحديد لزيادة المنقول من البضائع

وضعت السكة الحديد خطة لزيادة المنقول عبرها بموجب تعاقدها مع شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة، وشركة ثرى إيه إنترناشيونال، للوصول الى حجم بضائع منقولة سنويا تصل الى 30 مليون طن سنويا.

وأشارت مصادر مطلعة لـ” المال” أن حجم المنقول حاليا من البضائع بالسكة الحديد، تصل الى 4.8 مليون طن سنويا.

وحسب تعاقد التحالف مع وزارة النقل، فمن المخطط أن يصل في العام الأول من التشغيل 7.2 مليون طن سنويا بزيادة قدرها 52% من حجم النقل الحالي، بينما متوقع ان يصل خلال العام الثاني 15.9 مليون طن بزيادة 118% عن السنة الاولى.

أما العام الثالث فمن المتوقع أن يصل الى 20.3 مليون طن بزيادة 25% من حجم النقل للسنة الثانية، لتصل في السنة الرابعة الى 23.8 مليون طن سنويا بزيادة 19% عن السنة الثالثة، بينما من المتوقع أن يصل في السنة الخامسة 28.8 مليون طن بزيادة 21% من حجم النقل للسنة الرابعة.

وتوقعت هيئة السكة الحديد نمو المنقول عبر السكة الحديد عام 2026 ليصل الى 28.8 مليون جنيه، وذلك بالتزامن مع التشغيل الفعلي لمحطة الصب الجاف الغير نظيف بميناء الدخيلة ومحطة تداول وتخزين البضائع العامة بميناء السخنة.

وذهب التعاقد إلى أن أهم الخطوط هي التي تربط بين منطقة التبين ومينائي الاسكندرية والدخيلة بطول 123 كيلو، وهك التبين الواحات البحرية بطول 350 كيلو، وهك السخنة السويس والادبية بطول 55 كيلو، ووصلة برج العرب الاسكندرية بطول 13 كيلو.

وفي ديسمبر الماضي، فاز تحالف يضم شركتى «الغرابلى» و«ثرى إيه إنترناشيونال»، بتولى مهمة إدارة وتشغيل قطارات البضائع بهيئة سكك حديد مصر بعد موافقة مجلس الوزراء على التعاقد.

وسيتولى التحالف عملية الإدارة والتشغيل لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد لفترة مماثلة لكن ببنود جديدة، على أن يقوم بتنفيذ الصيانة الكاملة للعربات والجرارات التى يستلمها بداية من العام المقبل، مع تحمله جميع أجور العاملين بقطاع نقل البضائع فى الهيئة حاليا، اضافة إلى منح «سكك حديد مصر» عائدا مقابل تأجير الأصول المذكورة سابقا.

يشار إلى أن أسطول الهيئة يضم حاليًا 100 جرار، ويغطى الكم المطلوب فى الوقت الحالى من البضائع، إلى جانب أنه يتم العمل على تنفيذ برنامج لتحديث 81 جرارًا بالورش، فضلًا عن وجود 4500 عربة جاهزة للتشغي