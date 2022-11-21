«معلومات مصر»: البترول يتصدر حركة التجارة بقناة السويس بعبور 590 ناقلة خلال أكتوبر

تصدر نقل البترول ومشتقاته في قناة السويس خلال أكتوبرالماضي حركة التجارة العابرة بقناة السويس ،مسجلة مرور 590 ناقلة بترول ، مقارنة بمثيله في 2021 والذي سجل عبور 426 ناقلة، بزيادة 38.4 % ، حسبما أكدت إحصائيات بوابة معلومات مصر – التابع لمجلس الوزراء.

وأشارت الإحصائيات إلى أن حمولات البترول الخام ومشتقاته في أكتوبر 2022 سجلت 28.6 مليون طن ، متراجعه عن شهر سبتمبر الماضي والذي سجل حمولات بلغت 29.3 مليون طن ، لاسيما حقق ارتفاعا بنسبه 70% مقارنة بشهر أكتوبر 2021 والذي سجل حمولات بلغت 16.6 مليون طن .

وفي السياق نفسه توقع خبراء البترول والنقل البحرى أرتفاع حركة النفط ومشتقاته العابرة لقناة السويس بعد دخول قرار حظر الاتحاد الأوروبى للوقود الروسى حيز التنفيذ فى 5 ديسمبر المقبل، فى ظل ظهور سوق موازية للنفط بدولتى الهند والصين، خاصة أن عبور الشحنات عبر أوروبا وقناة السويس هى المسارات الوحيدة الممكنة للخام الروسى إلى آسيا.

وأكدت إحصائيات بوابة معلومات مصر أن حركة عبور السفن في القناة خلال أكتوبر 2022 شهدت عبور 590 ناقلة بترول و454 سفينة حاويات ، لتسجل بقية الأنواع نحو 1044 سفينة.

وأفادت الإحصائيات أن المتوسط اليومي لحمولات ناقلات البترول خلال أكتوبر الماضي بلغ 923 ألفا طن مقارنة بشهر أكتوبر العام الماضي والذي سجل متوسط يومي للحمولات بلغت 639 ألفا طن. ويذكر أن قناة السويس حققت إجمالي حمولات صافية بلغت 127.2 مليون طن مقابل 112.3 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي ، بفارق 14.2 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 12.6%.