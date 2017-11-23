معلومات مجلس الوزراء ينفى وجود بنزين مغشوش بمحطات الوقود

متابعات: نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وجود تغيير في حصة المواطن الشهرية من الخبز، والمقررة بـ 150رغيفا، بمعدل 5 أرغفة يومياً، بسعر ‏٥ قروش، كما نفى صحة انتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل محطات الوقود. كما تضمن تقرير…



متابعات:



نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وجود تغيير في حصة المواطن الشهرية من الخبز، والمقررة بـ 150رغيفا، بمعدل 5 أرغفة يومياً، بسعر ‏٥ قروش، كما نفى صحة انتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل محطات الوقود.

كما تضمن تقرير المركز، نفي وزارة الزراعة فرض حظر على استيراد الخضروات والفاكهة المصرية بالخارج لعدم صلاحيتها، كما نفي ما يتردد حول إلغاء امتحانات الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية هذا ‏العام، بالإضافة إلى عدم صحة انتشار حالات العدوى بمرض الجديري بين طلاب المدارس بمختلف المحافظات.