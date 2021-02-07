«معلومات مجلس الوزراء» ينشر توقعات «فيتش» لإنتاج السلع الغذائية فى مصر (إنفوجرافيك)

وذكر فى هذا الإطار أن مؤسسة فيتش تتوقع استمرار نمو قطاع منتجات الألبان حتى 2025، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية للقطاع

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك حول مدى تأثر السلع الغذائية الأساسية بالسياسات الزراعية وسياسات ترشيد المياه وتكنولوجيا تقليل الهدر المائى التى تتبعها الحكومة.

وذكر فى هذا الإطار، أن مؤسسة فيتش تتوقع استمرار نمو قطاع منتجات الألبان حتى 2025، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية للقطاع، مما يساعد فى خفض الواردات واحتفاظ مصر بمكانتها كمُصدر مهم فى المنطقة.

وأضاف أن فيتش توقعت أيضا زيادة معدلات إنتاج اللحوم بفضل زيادة الطلب؛ وإن متوسط نمو إنتاج لحوم الدواجن بلغ نحو 4.3% ولحوم الأبقار 3.4% بين عامى 2021 و2025.

وتتوقع أيضًا استمرار نمو إنتاج مصر من السكر من خلال زيادة المساحة المزروعة ببنجر السكر، بمتوسط نمو 1.2% فى الفترة (2020/ 2021 – 2024/ 2025) فى إطار جهود الدولة للحد من الاستيراد.

ونوه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه على الجانب الآخر سوف يتأثر إنتاج الحبوب بالخطط المصرية الخاصة بترشيد استهلاك المياه وتوجيه المواطنين لتبنى حميات غذائية تبتعد عن الاستهلاك الكبير للقمح والتوجه إلى محاصيل تستهلك موارد مائية أقل.

حيث سيصل متوسط نمو إنتاج الذرة إلى 2.2% بين عامى 2020/ 2021 و2024/ 2025، وسيصل متوسط نمو إنتاج الأرز بين عامى 2019/ 2020 و2023/ 2024 إلى 2.1%.

وسيصل متوسط إنتاج القمح نحو 0.9% فى الفترة بين (2020/ 2021 – 2024/ 2025).