اقتصاد وأسواق

معلومات مجلس الوزراء ينشر إنفوجرافيك حول مبادرة «حياة كريمة»

حول أبرز نقاط مبادرة حياة كريمة التى تم الإعلان عنها منذ عامين
صفية حمدي 2:29 م, الأربعاء, 5 مايو 21 2:29 م, الأربعاء, 5 مايو 21

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفوجرافيك؛ حول أبرز نقاط مبادرة حياة كريمة التى تم الإعلان عنها منذ عامين، وتطرق رئيس مجلس الوزراء للحديث عنها كجزء من برنامج الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الـ3 المقبلة.

إذ مكنت برامج الحماية الاجتماعية الدولة من النجاح خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى 2016؛ وأنه لذلك وجهت الدولة جهودها نحو تنمية القرى الأشد فقرًا خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة منذ عامين بصورة استرشادية، وأثبتت فاعلية نجاحها فى النتائج الأولية من المرحلة الأولى.

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وستتوالى تباعًا المراحل التالية وفقًا لنسبة احتياج كل قرية فى كل القرى المصرية؛ بهدف تحسين جودة حياة أكثر من 58 مليون مستفيد فى جميع قرى الجمهورية وتوابعها.

حيث ينقسم البرنامج لـ3 مراحل طبقًا لنسبة الاحتياج:

  1. المرحلة الأولى من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر 7٠% فيما أكثر (القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة):
    تم البدء فى تنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية بشكل عاجل منذ عامين بواقع 51 مركزًا على مستوى 20 محافظة وبإجمالى 18.4 مليون مستفيد فى 1376 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة وتابع.
  2. المرحلة الثانية من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: من 50% إلى ٧٠% (القرى الفقيرة التى تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى).
  3. المرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: أقل من 50%: (تحديات أقل لتجاوز الفقر).
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ومن أهم المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا؛ ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، ومدى الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، بجانب ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.

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بقلم صفية حمدي

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