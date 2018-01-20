معلومات مجلس الوزراء يؤكد استمرار صرف نقاط الخبز

المال- خاص نفت وزارة التموين ما أُثير في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوقف الحكومة صرف نقاط الخبز للمواطنين بداية من شهر فبراير القادم.وشددت الوزارة وفق ما نقله مركز معلومات مجلس الوزراء على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغاءها أو خفض قيمتها ضمن م

المال- خاص

نفت وزارة التموين ما أُثير في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوقف الحكومة صرف نقاط الخبز للمواطنين بداية من شهر فبراير القادم.

وشددت الوزارة وفق ما نقله مركز معلومات مجلس الوزراء على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغاءها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز حيث أنها أصبحت حق من حقوق المواطنين, مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها أيضاً بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أية تغييرات.

كما أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق النظام الجديد لاستخراج البطاقات الذكية لأول مرة‏ “بطاقات التالف والفاقد والفصل الاجتماعي وحذف مستفيد‏” وذلك من خلال تتبع الخدمة عن طريق تليفون المستفيد، موضحة أنه يجب على المواطن الذي ‏يرغب في إصدار ‏بطاقة تموينية التقدم بطلب لمكتب التموين، وبمجرد تقديم الطلب ‏سيقوم بإرسال رسالة فارغة من التليفون ‏المحمول الخاص المسجل في الطلب به على ‏رقم “91237”.

وعقب أسبوع من تسجيل الطلب سيتم الرد على ‏صاحبه برسالة على ‏رقم المحمول الخاص به بأن طلبه تم قبوله أو رفضه مع توضيح أسباب الرفض، وفي ‏حال ‏القبول سيتم إرسال رسالة أخرى للمواطن بعد 15 يوم عمل من تقديم الطلب، ‏تفيد بأن بطاقته تم استخراجها وعليه ‏التوجه لمكتب التموين لتسلمها.‏