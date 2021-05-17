اتصالات وتكنولوجيا

«معلومات مجلس الوزراء» : مصر ضمن أسرع 10 دول نموًّا في الشمول الرقمي 2020 (إنفوجرافيك)

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2021 تحت شعار "تسريع التحول الرقمي في الأوقات الصعبة"
صفية حمدي 12:58 م, الأثنين, 17 مايو 21 12:58 م, الأثنين, 17 مايو 21

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2021 تحت شعار “تسريع التحول الرقمي في الأوقات الصعبة”.

وذكر في الإنفوجرافيك؛ أن الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات بدأ عام 1969، بمناسبة تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، وأن جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى تسريع التحول الرقمي حول العالم.

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وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة أظهرت قدرات ومزايا هائلة في تسيير مختلف نواحي الحياة في ظل إجراءات الإغلاق العام، ليأتي الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا العام تحت شعار “تسريع التحول الرقمي في الأوقات الصعبة”.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال الإنفوجرافيك أن مصر حققت إنجازات كبيرة في هذا القطاع؛ أبرزها: اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية في 2021.

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وأيضا اختيار مصر ضمن أسرع 10 دول نموًّا في الشمول الرقمي 2020؛ نتيجةً للجهود المبذولة بشكل مستمر.

ومنها: تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، وإطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية، وتطوير 1600 مكتب بريد، وغيرها.

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بقلم صفية حمدي

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