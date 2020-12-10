اتصالات وتكنولوجيا

«معلومات مجلس الوزراء» : مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي 2020 (إنفوجراف)‎

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء "إنفوجراف" استعرض خلاله نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وذكر خلاله أن مصر تقدمت في المؤشر محتلة المركز الـ 72…

صفية حمدي 7:58 م, الخميس, 10 ديسمبر 20 7:58 م, الخميس, 10 ديسمبر 20

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء “إنفوجراف” استعرض خلاله نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وذكر خلاله أن مصر تقدمت في المؤشر محتلة المركز الـ 72 في 2020، مقارنة بالمركز رقم 82 العام الماضي من بين 138 دولة.

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وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر حققت تقدمًا في المؤشرات القطاعية كافة؛ حيث تقدمت 23 مركزًا في المؤشر الفرعي (التعليم التقني والتدريب المهني) وأصبحت في المركز الـ 80 مقارنةً بـالـ 103 في عام 2019.

وتقدمت مصر 11 مركزًا في المؤشر الفرعي (التعليم قبل الجامعي) لتصبح في المركز 83 مقارنةً بـالـ 94 في 2019.

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ورصد المؤشر الصادر في شهر ديسمبر الجاري نقاط القوة الأبرز لمصر، وتم الإشارة إلى أنها تضم ارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين بجامعات مصنفة عالميًّا، وانخفاض نسبة الأطفال خارج الدراسة، وارتفاع الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المهني بالمرحلة الثانوية، والاستقلال القضائي.

ونوه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن مؤشر المعرفة العالمي يصدر بشكل سنوي، وأنه بمثابة أداة لسد الفجوات المعرفية؛ لتقييم الأداء المعرفي لـ 138 دولة حول العالم، من خلال عدد 199 مؤشرًا فرعيًا متفرعة من 7 مؤشرات قطاعية رئيسة.

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بقلم صفية حمدي

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