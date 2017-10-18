معلومات مجلس الوزراء: لا نية لتسريح موظفي الدولة

حسين رجبقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, اليوم الأربعاء، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نفي أي نية لتسريح موظفي الدولة . جاء ذلك في بيان للمركز المعلوماتي لمجلس الوزراء ردا على شائعة بهذا الخصوص على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة. ونقل

حسين رجب

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, اليوم الأربعاء، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نفي أي نية لتسريح موظفي الدولة .

جاء ذلك في بيان للمركز المعلوماتي لمجلس الوزراء ردا على شائعة بهذا الخصوص على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة.



ونقل البيان عن المستشار محمد جميل, رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا نية لدى الحكومة لتسريح موظفي الدولة بعد إجراء اختبارات لتقييم العاملين بالجهاز الإداري ‏للدولة.



وأوضح جميل أن الهدف من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلاءم واحتياجات كل ‏موظف على حده، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين.



وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن تلك الجهود تأتي في إطار تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر ‏البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة.

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ومطلع عام 2016، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بها 7 مليون موظف.