معلومات مجلس الوزراء: لا توجه لفرض ضرائب تصاعدية

على خلفية نفي أن يكون صندوق النقد الدولي طلب فرض ضرائب تصاعدية حسين رجب قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية نفت أي توجه لفرض ضرائب تصاعدية جاء من جانب صندوق النقد الدولي. جاء ذلك في بيان للمركز المعلوماتي لمجلس الوزراء ردا على شا

على خلفية نفي أن يكون صندوق النقد الدولي طلب فرض ضرائب تصاعدية





حسين رجب

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية نفت أي توجه لفرض ضرائب تصاعدية جاء من جانب صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في بيان للمركز المعلوماتي لمجلس الوزراء ردا على شائعة بهذا الخصوص على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة.

ووفق البيان، نفت وزارة المالية طلب صندوق ‏النقد الدولي فرض أي ضرائب تصاعدية، مؤكدة أن برنامج ‏الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري مائة بالمائة.

وأكدت المالية أن المباحثات التي تجريها الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي تتعلق فقط ‏بمراجعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف ‏المنشودة. ‏

وتابعت “الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادي يسير ‏على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية ‏محددة”.