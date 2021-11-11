«معلومات مجلس الوزراء»: القاهرة تتقدم 5 مراكز في مؤشر المدن العالمي والثالثة عربيا لعام 2021

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن القاهرة جاءت في المرتبة الثالثة عربيًّا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا أعلن تقدم القاهرة 5 مراكز في مؤشر المدن العالمي لعام 2021؛ لتصعد بذلك إلى المرتبة الـ 59 مقارنة بالمرتبة الـ 64 خلال 2020.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن القاهرة جاءت في المرتبة الثالثة عربيًّا، وذلك من بين 20 مدينة شملها المؤشر، فيما جاءت المدينة في المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي وذلك من 14 مدينة شملها المؤشر.

ونوه مركز المعلومات إلى أن مؤشر المدن العالمي يشمل 156 مدينة على مستوى العالم، ويتم تصنيف المدن فيها على 5 محاور رئيسية.