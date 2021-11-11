سيـــاســة

«معلومات مجلس الوزراء»: القاهرة تتقدم 5 مراكز في مؤشر المدن العالمي والثالثة عربيا لعام 2021

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن القاهرة جاءت في المرتبة الثالثة عربيًّا
صفية حمدي 9:49 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 9:49 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا أعلن تقدم القاهرة 5 مراكز في مؤشر المدن العالمي لعام 2021؛ لتصعد بذلك إلى المرتبة الـ 59 مقارنة بالمرتبة الـ 64 خلال 2020.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن القاهرة جاءت في المرتبة الثالثة عربيًّا، وذلك من بين 20 مدينة شملها المؤشر، فيما جاءت المدينة في المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي وذلك من 14 مدينة شملها المؤشر.

اقرأ أيضا  السيسي لنواب العموم العرب والأفارقة: سيادة القانون أساس الحكم والعدل أسمى القيم الإنسانية

ونوه مركز المعلومات إلى أن مؤشر المدن العالمي يشمل 156 مدينة على مستوى العالم، ويتم تصنيف المدن فيها على 5 محاور رئيسية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

«حظر تصوير المحاكمات وتدابير لحفظ الأمن».. السيسي يصدق على تعديلات قانون الإرهاب

مصطفى الجُدي 9:22 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

عبد الفتاح البرهان يعين مجلس سيادة انتقاليا جديدا تحت رئاسته في السودان

أيمن عزام 8:11 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

رئيس الوزراء يتفقد مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومجمع الكليات بالوادي الجديد

صفية حمدي 7:39 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

مستشفى القوات المسلحة بالحلمية ومركز الطب الطبيعى بالعجوزة يستقبلان رئيس مكتب حاكم ‏إمارة رأس الخيمة 

أحمد اللاهوني 6:36 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالفيوم

أماني عوض 5:07 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

أمريكا تجري تدريبًا عسكريًا بمشاركة الإمارات والبحرين وإسرائيل

وائل كمال 4:45 م, الخميس, 11 نوفمبر 21