اقتصاد وأسواق

«معلومات الوزراء»: 5.8% نسبة مساهمة الصناعات الغذائية بالناتج القومى لمصر عام 2019

وأوضح التقرير، أن الطلب العالمى على منتجات الصناعات الغذائية ازداد بصورة مطردة نتيجة لعدد من العوامل من أهمها النمو السكاني، والتحضر، ونمو الدخول، والتقدم التكنولوجي، والسياسات التجارية التى تنطوى على انخفاض التعريفات الجمركية للواردات
صفية حمدي 11:42 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21 11:42 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى تقرير له أبرز مؤشرات الصناعات الغذائية عالمياً ومحلياً، وتناول ظاهرة سلاسل القيمة العالمية وبروزها فى الاقتصاد العالمي، وما يتصل بذلك من تناول العوامل الدافعة لزيادة الطلب العالمى على الأغذية المصنعة والمشكلات التى يمكن أن تحد من النفاذ إليها على مستوى الدول والشركات.

وأوضح التقرير، أن الطلب العالمى على منتجات الصناعات الغذائية ازداد بصورة مطردة نتيجة لعدد من العوامل من أهمها النمو السكاني، والتحضر، ونمو الدخول، والتقدم التكنولوجي، والسياسات التجارية التى تنطوى على انخفاض التعريفات الجمركية للواردات.

اقرأ أيضا  رويترز: مجموعة العشرين بصدد الموافقة على فرض 15% كحد أدنى لضرائب الشركات الكبرى

وتمت الإشارة خلاله إلى أن الأسواق الحضرية المتنامية هى المحرك لنمو قطاع الأغذية الزراعية، حيث يستهلك سكان الحضر بالفعل ما يصل إلى 70% من الإمدادات الغذائية فى العالم.

واستعرض التقرير أبرز المؤشرات المتعلقة بالصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن نسبة الصادرات العالمية من الصناعات الغذائية زادت من 192.1 مليار دولار فى عام 2016 إلى 225.7 مليار دولار فى عام 2020 بزيادة قدرها 33.6 مليار دولار، وبنسبة 17.5%، وبمعدل نمو 3.3% سنوياً.

اقرأ أيضا  التموين : تطبيق التحول الرقمي في شركة الدلتا للسكر

أما الواردات العالمية من الصناعات الغذائية فإنها زادت من 227.5 مليار دولار إلى 270.7 مليار دولار فى الفترة نفسها بزيادة قدرها 43.2 مليار دولار بنسبة نحو 19% وبمعدل نمو 3.5% سنوياً.

وعلى المستوى المصري، أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد القومي، حيث ساهم فى الناتج القومى الإجمالى بقيمة مضافة قدرها 17.5 مليار دولار وبنسبة حوالى 5.8% فى عام 2019، وهو يحتل المركز الأول بين فروع قطاع الصناعة مساهماً بنحو 28% من الإنتاج الصناعي.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 28-10-2021 وعيار 21 يسجل 784 جنيها

ويوفر فرص عمل لنحو 27% من المشتغلين بالقطاع الصناعى ويتركز به نحو 59% من المنشآت الصناعية، ويساهم القطاع الخاص بنحو 83% فى إنتاجه، بينما يساهم القطاع العام بـ 17%.

وحقق القطاع معدل نمو 3.6% سنوياً فى المتوسط خلال الفترة من 2015 إلى 2019، وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية حوالى 3.4 مليار دولار عام 2019 وهو ما كان يمثل 13.4% من إجمالى الصادرات المصرية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-11-2021 وثبات عيار 21

عمر سالم 11:38 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

وزيرة التجارة تبحث مع «طلبات» التوسع فى تطبيق خدمات التوصيل الذكية بالسوق المصرية

محمد ريحان 11:29 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

أسعار السمك اليوم 1-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:36 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

ارتفاع الطماطم.. أسعارالخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 1-11-2021

الصاوي أحمد 9:16 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

6 شركات تفوز بمزاد القطن بالغربية.. وسعر القنطار يسجل 5735 جنيهاً

دعاء حسني 9:12 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 1-11-2021

محمد مجدي 8:59 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21