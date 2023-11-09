معلومات الوزراء: 5 مليارات دولار حصيلة ما تم بيعه وطرحه من شركات وأصول للدولة حتى أغسطس 2023

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حصيلة ما تم بيعه وطرحه من شركات وأصول للدولة حتى أغسطس 2023 بلغ 5 مليارات دولار، مبينًا أن الحكومة تستهدف طرح مشروعات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار أيضًا حتى يونيو 2024.

وأشار المجلس إلى انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100% خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2022، موضحًا -في كتيب للرد على أبرز استفسارات المستثمرين حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه- أنه تم الانتهاء من 100% من المرحلة الثانية للبرنامج في الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023 حيث بلغ إجمالي قيمة ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول خلال هاتين المرحلتين نحو 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل 50% من المستهدف بحلول يونيو 2024.