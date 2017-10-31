معلومات الوزراء يكرم محمد سعفان

ولاء البري كرم المهندس حسام الجمل, رئيس مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزير القوي العاملة، محمد سعفان، بمنحه "درع المعلومات" باعتبار وزارة القوي العاملة من أفضل الجهات المتعاونة مع المركز في مجال توفير البيانات والمعلومات، التي…



ولاء البري

كرم المهندس حسام الجمل, رئيس مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزير القوي العاملة، محمد سعفان، بمنحه “درع المعلومات” باعتبار وزارة القوي العاملة من أفضل الجهات المتعاونة مع المركز في مجال توفير البيانات والمعلومات، التي تسهم في بناء قواعد المعلومات القومية التي تساعد وحدات الدولة في تطوير قدراتها على الدراسة واتخاذ القرار, فضلا عن ‏المشاركة في التنمية التكنولوجية من خلال تطوير نظم المعلومات وأساليب استخدامها بمختلف ‏أجهزة الدولة.

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جاء التكريم علي هامش احتفالية إصدار دليل التصنيف المهني المصري، التي نظمها المركز بحضور وزارات القوي العاملة ، والتربية والتعليم” قطاع التعليم الفني”، والصناعة والتجارة،” مصلحة الكفاية الإنتاجية”، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما امتد التكريم ليشمل رئاسة الجمهورية، ووزارات الدفاع ،والداخلية، والمخابرات العامة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتربية والتعليم ، والتعليم الفني ، والطيران المدني ، والزراعة واستصلاح الأراضي ، وهيئة الرقابة الإدارية ، ومجلس الدفاع الوطني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق تطوير العشوائيات.