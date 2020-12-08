«معلومات الوزراء» يصدر العدد الأول من مجلة «آفاق اقتصادية» حول التجارة الدولية

تم اختيار موضوع "التجارة الدولية" ليكون موضوع العدد الأول؛ لما يشهده العالم من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من مجلة آفاق اقتصادية ، وذكر في بيان رسمي أن تلك المجلة هي أول مجلة اقتصادية متخصصة تصدر عن المركز بعد توقف دام فترة 6 سنوات.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مجلة “آفاق اقتصادية” تستهدف تقديم رؤية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، من خلال كتابات لأبرز الخبراء والمحللين في داخل مصر وخارجها، مع استعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية.

ونوه البيان الصادر عن المركز بأنه قد تم اختيار موضوع “التجارة الدولية” ليكون موضوع العدد الأول؛ لما يشهده العالم من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

إضافة إلى ما فرضته جائحة فيروس كورونا من تحديات على التجارة الدولية ومستقبل سلاسل الإمداد العالمية، وما جعله كل ذلك بأن أصبح العالم أمام مشهد تجاري جديد قيد التشكيل.

ومن الموضوعات التي تناولها العدد الأول من المجلة “تداعيات فيروس كورونا المستجد على التجارة الدولية”، و موضوع “مصر على خريطة التجارة الدولية”، بجانب “تحليل موقف مصر في المؤشرات الدولية”.

وأُثري العدد الأول من “آفاق اقتصادية ” بأقلام نخبة من خبراء الاقتصاد والباحثين المتميزين، منهم: الدكتور محمود محيي الدين، ودكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية.

وأيضا دكتور أحمد فاروق غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ودكتور محمود فتح الله المستشار الاقتصادي في جامعة الدول العربية، و دكتورة ماجدة شاهين مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية سابقًا.