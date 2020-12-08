اقتصاد وأسواق

«معلومات الوزراء» يصدر العدد الأول من مجلة «آفاق اقتصادية» حول التجارة الدولية

تم اختيار موضوع "التجارة الدولية" ليكون موضوع العدد الأول؛ لما يشهده العالم من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
صفية حمدي 11:41 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 11:41 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من مجلة آفاق اقتصادية ، وذكر في بيان رسمي أن تلك المجلة هي أول مجلة اقتصادية متخصصة تصدر عن المركز بعد توقف دام فترة 6 سنوات.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مجلة “آفاق اقتصادية” تستهدف تقديم رؤية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، من خلال كتابات لأبرز الخبراء والمحللين في داخل مصر وخارجها، مع استعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية.

اقرأ أيضا  «لا تذهبوا قبل الرسالة».. صرف الدفعة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة غدًا

ونوه البيان الصادر عن المركز بأنه قد تم اختيار موضوع “التجارة الدولية” ليكون موضوع العدد الأول؛ لما يشهده العالم من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

إضافة إلى ما فرضته جائحة فيروس كورونا من تحديات على التجارة الدولية ومستقبل سلاسل الإمداد العالمية، وما جعله كل ذلك بأن أصبح العالم أمام مشهد تجاري جديد قيد التشكيل.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 7-12-2020 فى مصر

ومن الموضوعات التي تناولها العدد الأول من المجلة “تداعيات فيروس كورونا المستجد على التجارة الدولية”، و موضوع “مصر على خريطة التجارة الدولية”، بجانب “تحليل موقف مصر في المؤشرات الدولية”.

وأُثري العدد الأول من “آفاق اقتصادية ” بأقلام نخبة من خبراء الاقتصاد والباحثين المتميزين، منهم: الدكتور محمود محيي الدين، ودكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية.

اقرأ أيضا  «الزراعة» تنتهي من عصر 90 ألف كيلو لأصناف الزيتون بمطروح

وأيضا دكتور أحمد فاروق غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ودكتور محمود فتح الله المستشار الاقتصادي في جامعة الدول العربية، و دكتورة ماجدة شاهين مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية سابقًا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 8-12-2020.. وصعود عيار 21

عمر سالم 11:42 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

وزير التموين ورئيس هيئة الاستثمار يفتتحان معرض «بيزنكس 2020» غدا

المرسي عزت 11:13 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

الاقتصاد اليابانى يفوق التوقعات وينمو 5.3% فى الربع الثالث مع ارتفاع الناتج المحلى 22%

أحمد فراج 10:48 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 8-12-2020

الصاوي أحمد 10:28 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

«المعدنية» تخاطب الشركات الفائزة بمزايدة الذهب لسداد باقي قيمة التأمين

المال - خاص 10:24 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

الغرف التجارية تطالب بمشروع قانون لإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن دعما للمزارعين

دعاء حسني 10:13 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20