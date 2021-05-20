اقتصاد وأسواق

«معلومات الوزراء»: مصر تحقق معدلات غير مسبوقة في توصيل الغاز للمنازل خلال 3 سنوات (إنفوجرافيك)

توصيل الغاز الطبيعي إلى 11.2 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2020/2019
صفية حمدي 9:31 م, الخميس, 20 مايو 21 9:31 م, الخميس, 20 مايو 21

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أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك عن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وتستهدف الحكومة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كبديل لأسطوانات البوتاجاز المدعومة، ومن ثم تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وذكر الإنفوجرافيك أن مبادرة وزارة البترول 2019/2018 ساهمت بشكل كبير في نجاح المشروع؛ بتحقيق معدلات غير مسبوقة من خلال تقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات (30 جنيها/ شهر) للمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة.

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وأشار الإنفوجرافيك كذلك إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 11.2 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2020/2019، ومستهدف مليون وحدة سكنية في 2020/ 2021، و1.2 مليون وحدة سكنية خلال 2022/2021.

وأضاف أنه وفقًا لخطة العام المالي الحالي 2021/2020، تم استكمال توصيل الغاز إلى 80 منطقة جديدة، وتركيب 266 ألف عداد غاز مسبق الدفع وغيرها.

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بقلم صفية حمدي

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