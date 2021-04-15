اقتصاد وأسواق

«معلومات الوزراء»: مصر تتقدم 3 مراكز بتصنيف أفضل الدول 2021 (إنفوجراف)

مصر تقدمت أيضًا في معظم التصنيفات الفرعية
صفية حمدي 4:47 م, الخميس, 15 أبريل 21 4:47 م, الخميس, 15 أبريل 21

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافًا رصد خلاله وضع مصر في تصنيف أفضل الدول الصادر عن يو أس نيوز أند ورلد ريبورت؛ وذكر خلاله أن مصر احتلت في ذلك التصنيف المركز الـ 33 عالميًّا من أصل 78 دولة حول العالم، مقارنةً بالمركز الـ 36 في 2020.

وذكر أن مصر تقدمت أيضًا في معظم التصنيفات الفرعية؛ منها التصنيف الفرعي “التراث”، الذي احتلت فيه المركز الـ 8 بعدما استقر ترتيبها فيـه عند المركـز الـ 13 خلال العامين الماضيين 2020، و2019؛ وأن ذلك بفضل الاكتشافات الأثرية الحديثة.

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وتقدمت أيضًا في تصنيف المغامرة لتصبح في المركز الــ 27 في 2021، مقارنةً بالمركز الــ 39 في عام 2020.

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مصر حصدت المركز الـ 46 عالميًّا في تصنيف المرونة، والمركز 54 في المسؤولية الاجتماعية.

ونوه بأن التصنيف يعتمد على تحديد مدى أفضلية 78 دولة حول العالم بناءً على عدد من الخصائص ذات القدرة على دفع التجارة والسفر والاستثمار والتأثير بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية.

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وذلك بالاعتماد على 10 تصنيفات فرعية لكل منها وزن نسبي.

واحتلت كندا واليابان وألمانيا المراكز الأولى في التصنيف على التوالي.

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بقلم صفية حمدي

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