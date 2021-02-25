اتصالات وتكنولوجيا

«معلومات الوزراء»: مصر الأولى إفريقيًا في عدد الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة (جراف)

تلتها كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا
المال - خاص 1:13 ص, الجمعة, 26 فبراير 21 1:13 ص, الجمعة, 26 فبراير 21

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رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا بعنوان “رأس المال الاستثماري التكنولوجي لإفريقيا 2020″، والصادر عن شركة بارتيك بارتنرز في فبراير 2020.

وأوضح التقرير ازدهار الاستثمارات بقطاع الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة، إذ ارتفع حجم الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة مقابل حصة منها في مصر بنحو الثلث في 2020 مقارنةً بعام 2019.

وكذلك ارتفع عددها بنحو 83%؛ مما جعلها الأولى من حيث عدد صفقات التمويل الموجهة للقارة الإفريقية في 2020، بعدد 86 صفقة، يليها جنوب إفريقيا بنحو 72 صفقة، ثم نيجيريا التي استحوذت على 71 صفقة.

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كما احتلت المرتبة الثالثة في إجمالي حجم صفقات الأسهم، باستثمارات بلغت 269 مليون دولار، بعد نيجيريا وكينيا على التوالي.

حازت مصر على 28% من الاستثمار ات الموجهة لقطاع التكنولوجيا المالية للقارة، بنحو 21.8 مليون دولار، وكذلك 50% من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والتنقل وتكنولوجيا التعليم، وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا الصحة حوالي 55 مليون دولار، يليه قطاع الشركات الخاصة بقيمة استثمارات بلغت نحو 42 مليون دولار.

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يعتمد التقرير في دراسته على رصد صفقات الأسهم الاستثمارية فقط في المجالات الرقمية والتكنولوجية التي تزيد على 200 ألف دولار في الشركات الناشئة الإفريقية، دون المنح والجوائز والقروض والمساعدات وصفقات الاندماج والاستحواذ.

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بقلم المال - خاص

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