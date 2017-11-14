معلومات الوزراء: لن يتم رفع الدعم نهائيا عن البنزين قبل عام 2019

أحمد الدسوقى نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اعتزام الحكومة إقرار اى زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام المالى الحالي. وأكد المركز فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق، أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير ولن تكون هناك أي زيادات جديدة

أحمد الدسوقى

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اعتزام الحكومة إقرار اى زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام المالى الحالي.

وأكد المركز فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق، أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير ولن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين حتى نهاية يونيو 2018.

وقال المركز نقلاً عن وزارة البترول ان برنامج هيكلة دعم المنتجات البترولية -وافق عليه مجلس النواب -يهدف الى ترشيد الدعم على مدى فترة زمنية تصل الى 5 سنوات بدأت من عام 2014 أى أنه لم يتم رفع الدعم عن البنزين قبل عام 2019.

وفيما يتعلق بسعر أنبوبة البوتوجاز قالت الوزارة أنه من الصعب بيعها بسعر تكلفتها الأصلي وبالتالي سيكون هناك دعم جزئي لمنتج البوتوجاز خلال فترة برنامج هيكلة الدعم الــ “5 سنوات”.

وأكدت الوزارة أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية‏، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.

وقالت الوزارة :” تحقق وفر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي قدره 4 مليار جنيه وذلك نتيجة انخفاض الاستهلاك المحلي من البنزين والسولار”، مشيرا الى أنه كان من المخطط أن يبلغ إجمالي الدعم خلال الفترة المشار إليها بالموازنة 27,5 مليار جنيه إلا أن الدعم الفعلي وصل لحوالي 23,5 مليار جنيه, مؤكدة أنه على الرغم من زيادة أسعار المنتجات البترولية إلا أنه لا يزال هناك دعم لهذه المنتجات بنسبة 35% حيث تغطي الأسعار الحالية نسبة 65% من إجمالي التكلفة.