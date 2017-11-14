معلومات الوزراء: لا زيادة جديدة في الوقت الحالي بأسعار الكهرباء

أحمد الدسوقى أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء - نقلاً عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - أنه لا توجد أي زيادة جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة فى الوقت الحالى. وقال مركز المعلومات فى تقرير تقصى الحقائق –حصلت "المال" على نسخة منه - أن شركات توزيع الكهرباء

أحمد الدسوقى

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء – نقلاً عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – أنه لا توجد أي زيادة جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة فى الوقت الحالى.

وقال مركز المعلومات فى تقرير تقصى الحقائق –حصلت “المال” على نسخة منه – أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي.

وأشار إلى أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‏ يقوم بإعطاء التراخيص لبعض الشركات الخاصة لتوزيع الكهرباء للمواطنين في أماكن معينة بناءً على استيفاء جميع الاشتراطات والإلتزام بأسعار محددة.

وأضافت: “الجهاز يقوم باستمرار بالتأكد من التزام هذه الشركات بالأسعار والاشتراطات المعلن عنها وعند وجود أي مشكلة يستقبل موقع الجهاز الشكاوي الواردة إليه ويتحقق منها وقد يلجأ إلى الإنذار أو إلغاء الترخيص للشركات المخالفة”.

ولفت إلى أن خطة رفع الدعم التدريجي عن أسعار الطاقة تراعي دائماً محدودي الدخل وتأتي في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى عزم ‏الحكومة بشكل مستمر التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف في المقام ‏الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية.‏

وقال إن الوزارة وجهت بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تأمين الشبكة الكهربائية ورفع مستوى جودة الخدمة، مع توفير الكهرباء للمواطنين والعمل على ترشيد الاستهلاك منها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات منح التراخيص للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء.