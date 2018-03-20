معلومات الوزراء: روسيا لم تفرض حظرًا شاملًا على واردات البطاطس

118.4 مليون دولار صادرات البطاطس خلال 2017أحمد الدسوقىأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن السلطات الروسية لم تصدر قرارا بفرض حظر شامل على واردات البطاطس المصرية، مشيرا الى أن الحقيقة تتمثل في اعتراض الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي على شحنتين واردتين من



118.4 مليون دولار صادرات البطاطس خلال 2017

أحمد الدسوقى

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن السلطات الروسية لم تصدر قرارا بفرض حظر شامل على واردات البطاطس المصرية، مشيرا الى أن الحقيقة تتمثل في اعتراض الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي على شحنتين واردتين من حوضى تصدير فقط وليس كل شحنات البطاطس الواردة من مصر كما انتشر.

وقال المركز فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق، إن هذا الحظر يخص حوضين فقط من إجمالى 476 حوضا يتم التصدير منها إلى السوق الروسية.

وأكد أن مصر تطبق المعايير والإجراءات الصحية والنباتية التي تضمن خلو الصادرات الزراعية المصرية من الآفات، وهو ما ساهم في إحداث طفرة كبيرة بمعدلات تصدير البطاطس إلى السوق الروسية خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات من البطاطس 118.4 مليون دولار مقابل 45.4 مليون دولار عام ٢٠١٦ بزيادة قدرها 160.6%.

كما أشار الى أن هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة على كل المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، مؤكدا أن كل الصادرات تخضع لتحاليل صارمة للتأكد من عدم وجود متبقيات المبيدات الحشرية ومن جودتها وسلامتها.