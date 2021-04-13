«معلومات الوزراء»: توقعات بزيادة الأسر التي يرتفع دخلها عن 390 ألف جنيه إلى 11% عام 2025

رصد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا من وكالة “فيتش سولوشنز” حول توقعات خصائص الأسرة المصرية حتى عام 2025، في إنفوجرافيك تحت عنوان “انتعاش دخل الأسر بحلول عام 2025: فيتش تتوقع”.

وذكر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التوقعات أن وكالة “فيتش سولوشنز” توقعت أن نسبة الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 390 ألف جنيه سترتفع إلى 11% في عام 2025، مقارنة بنحو 4.6% في عام 2021.

وذكر أن “فيتش سولوشينز” توقعت نمو دخل الأسر المصرية مدفوعًا بالنمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم، وانخفاض معدل زيادة الأسر حتى عام 2025 عن السنوات السابقة، لتصبح 29 مليون أسرة عام 2025، مقارنةً بنحو 27 مليون أسرة في عام 2021.

وتوقعت كذلك نموًّا في حجم الطبقة المتوسطة المصرية التي يتراوح دخلها السنوي بين 78 ألف جنيه و156 ألف جنيه؛ بما يجعلها من أسرع الطبقات نموًّا على مستوى العالم، ليزيد بنسبة 58.2% في عام 2025، وذلك مقارنة بنحو 34.3% في عام 2021.