معلومات الوزراء: الوليد بن طلال وصالح كامل ليسا مساهمين بمدينة الإنتاج الإعلامى

أحمد الدسوقى نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وجود أي مساهمات أو استثمارات لرجلي الأعمال السعوديين الوليد بن طلال وصالح كامل داخل شركة مدينة الإنتاج الإعلامي. وقال المركز فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق-حصلت المال على نسخه منه- نقلاً عن أسامة هيكل رئيس م

أحمد الدسوقى

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وجود أي مساهمات أو استثمارات لرجلي الأعمال السعوديين الوليد بن طلال وصالح كامل داخل شركة مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال المركز فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق-حصلت المال على نسخه منه- نقلاً عن أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أن العمل داخل المدينة يسير بشكل طبيعي ومنتظم كالمعتاد.

وأشار إلى أن العلاقة بين “طلال وكامل” والانتاج الاعلامى تقتصر فقط على تأجيرهما لعدد من الاستديو هات بالشركة.

وأكد هيكل أن طلال وكامل ملتزمان بالسداد حيث أن شركة “روتانا” مملوكة للوليد بن طلال تؤجر فقط ستوديو ومقر إداري ، كما أن شركة “مسك” مملوكه للشيخ صالح كامل تؤجر فقط مقر إداري.

وأوضح أن جميع الاستثمارات داخل الشركة مملوكة بالكامل لها ولمساهميها فقط

على جانب آخر, قال رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، أسامة هيكل، إنه تم توقيع عقد شراكة مؤخراً مع شركة جوجل العالمية المالكة لموقع يوتيوب لحماية المحتوى الدرامي الخاص بالمدينة من القرصنة والحيلولة دون سرقته، عن طريق تطبيق برنامج حماية المحتوى بالبصمة الرقمية والمعروف باسم CONTENT ID الذى يحقق العديد من المزايا ومنها غلق المحتوى المسروق بطريقة أتوماتيكية.

وأشار إلى أن ذلك سيساعد على زيادة أرباح المدينة عن طريق جنى الأرباح من هذا المحتوى المسروق من الأعمال الدرامية الخاصة بالمدينة، كما يقوم هذا البرنامج بتوفير إحصائيات تفصيلية عن وقت ونسب المشاهدة الخاصة بأعمال المدينة في الدول المختلفة.

