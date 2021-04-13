اقتصاد وأسواق

«معلومات الوزراء»: الطبقة المتوسطة ستزداد إلى 58% في مصر عام 2025 مقابل 34% حاليًا

فيتش توقعت أيضًا نموًّا في حجم الطبقة المتوسطة المصرية التي يتراوح دخلها السنوي بين 78 ألف جنيه و156 ألف جنيه
صفية حمدي 10:50 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21 10:50 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21

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رصد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا من وكالة “فيتش سولوشنز” بشأن توقعات خصائص الأسرة المصرية حتى عام 2025، في صورة إنفوجرافيك تحت عنوان “انتعاش دخل الأسر بحلول عام 2025: فيتش تتوقع”.

وذكر مركز معلومات الوزراء في تقريره بالإنفوجراف أن وكالة “فيتش سولوشنز” توقعت نمو دخل الأسر المصرية مدفوعًا بالنمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم، وانخفاض معدل زيادة الأسر حتى عام 2025 عن السنوات السابقة، لتصبح 29 مليون أسرة في عام 2025، وأن ذلك مقارنةً بنحو 27 مليون أسرة في عام 2021.

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وأضاف أن فيتش توقعت أيضًا نموًّا في حجم الطبقة المتوسطة المصرية التي يتراوح دخلها السنوي بين 78 ألف جنيه و156 ألف جنيه؛ مما يجعلها من أسرع الطبقات نموًّا على مستوى العالم، لتكون بنسبة 58.2% في عام 2025، مقارنة بنحو 34.3% في عام 2021.

وذكر بين التوقعات أن نسبة الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 390 ألف جنيه سوف تزداد إلى 11% في عام 2025، مقارنة بنحو 4.6% في عام 2021.

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بقلم صفية حمدي

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