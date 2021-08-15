«معلومات الوزراء»: البنك المركزي يُدير تحول مصر إلى اقتصاد غير نقدي بنجاح

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك بعنوان “مصر تمضي قدمًا نحو اقتصادٍ غير نقدي” حول أبرز ما جاء عن وضع تكنولوجيات التحصيل والدفع الإلكتروني في تقرير “دليل التكنولوجيات المالية في المنطقة العربية”.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التقرير أكد أن مصر ضمن الدول التي يدير بنكها المركزي عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي بنجاح، ومصر تلتزم مصر بالتحول نحو اقتصاد رقمي في رؤية مصر 2030.

وأضاف أن البنك المركزي المصري يُدير عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، بإنشاء وحدة الشمول المالي، وإصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى مشروع قانون التجارة الإلكترونية، وزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.

وتم الإشارة إلى أن قطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكتروني في مصر يتكون من 39 بنكًا، و39 شركة تأمين، و900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدني، و4 شركات لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة، و50 شركة تحصيل ودفع إلكتروني.