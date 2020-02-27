«معلمي الإسكندرية» تستهدف إنشاء قرية سياحية بسيدي عبدالرحمن

أعلنت النقابة الفرعية للمعلمين بالإسكندرية عن إنشاء قرية سياحية للمعلمين بأرض تابعة لها بمنطقة سيدي عبدالرحمن بالكليو 134 بالساحل الشمالي.

النقابة تستهدف إنشاء القرية بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة

صرح بذلك أحمد البري الأمين العام للنقابة، مشيرا إلى أنه تم طرح إبداء اهتمام على شركات الاستثمار العقاري والسياحي للمشاركة في إنشاء المشروع .

القرية الجديدة السياحية تقع على مساحة 180 ألف متر مربع

وذكر أن أرض المشروع تقع على مساحة تصل إلى قرابة 180 ألف متر مربع، من ناحية أخرى أكدت مصادر بالنقابة الفرعية للمعلمين “شرق الإسكندرية” بأن النقابة تقوم شهريا بتنظيم العديد من الرحلات لقرى الساحل الشمالي ومطروح، وهو ما يعمل على وجود أعباء بالنقابة، لذا قررت النقابة إنشاء قرية سياحية خاصة بها بمنطقة الساحل الشمالي، والمخصصة منذ فترة طويلة للنقابة من الجهات المعنية.

منطقة سيدي عبدالرحمن تقع على بعد 132 كيلو من الإسكندرية

يذكر أن قرية سيدي عبد الرحمن هي إحدي قري مركز العلمين شرق مدينة مرسي مطروح في مصر، وتتبع إداريا محافظة مطروح ، وتشتهر منطقه سيدي عبد الرحمن بشواطئها الرائعة، وتقع علي بعد 132 كم غرب الإسكندرية، وحوالي 30 كيلومترا إلى الغرب من العلمين.

وتعتبر هذه المنطقة منتجعا شاطئيا صحراويا يبعد حوالي 190 كم شرق مرسى مطروح، ويعتبر محطه توقف في الرحلة من الإسكندرية إلى واحة سيوة ومرسى مطروح.

ويقع خليج سيدي عبد الرحمن علي ساحل البحر المتوسط، ويجري الترويج لها باعتبارها منطقة سياحية وذات استثمارات كبيرة في المنطقة.

وتشتهر المنطقة بساحل خليج سيدي عبد الرحمن ذي الرمال البيضاء، ويقع بالقرب منها فندق سيدي عبد الرحمن ونحو 5 قري سياحية، ومجموعة من الفيلات الموجودة بالمنطقة للاصطياف.

كما تقوم شركة إعمار العقارية الإماراتية ببناء منتجع سياحي عالمي كبير باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه مصري قرب المنطقة يعرف باسم “مراسي” علي مساحة 6 ملايين و200 متر مربع تقريبا عند الكيلو 125 بطريق مصر مطروح، ومن المتوقع أن يجذب المشروع عند اكتماله آلاف السياح الأجانب الي المنطقة.