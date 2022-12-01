«معك في كل مكان».. الداخلية توجه قوافل إنسانية وطبية في القاهرة (صور)

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة “كلنا واحد.. معك فس كل مكان”، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية، والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية – إنسانية).

واستهدفت عدد من المناطق بنطاق محافظة القاهرة ، لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، ووزعت عددًا من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وزارت عددًا من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلاً عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما نظمت زيارة لعدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك المناطق الأمنية والخدمية.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة، لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.