«معك في كل مكان».. الداخلية توجه قوافل إنسانية في القاهرة وجنوب سيناء

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، وأرسلت قافلة مشتركة بين قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية، لتوزيع المساعدات العينية “بطاطين، مواد غذائية”، على عدد من الأهالي بالقرى الأكثر احتياجًا وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال، ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتي القاهرة وجنوب سيناء.

ووجهت قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي بذات القرى، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وزار وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان، عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار “كلنا واحد.. معك في كل مكان”.