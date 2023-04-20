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معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة مع تقييم نتائج أعمال الشركات

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قاد قطاع السيارات الخسائر في البورصات الأوروبية

معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الخميس متراجعة مع تقييم نتائج أعمال الشركات
أيمن عزام

أيمن عزام

11:23 م, الخميس, 20 أبريل 23

غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة الخميس، مع استمرار تقييم نتائج أعمال الشركات .

وتراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.1% أو ما يعادل 0.7 نقطة مسجلًا 467.4 نقطة.

تقييم نتائج أعمال الشركات

وفي حين ارتفع “فوتسي 100” البريطاني بنسبة طفيفة تبلغ 0.05% (+4 نقاط) إلى 7920 نقطة، انخفض “داكس” الألماني بنحو 0.6% (-99 نقطة) عند 15.795 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي 0.1% (-10 نقاط) مسجلًا 7538 نقطة.

وكشفت بيانات اقتصادية أن أسعار المنتجين في ألمانيا ارتفعت بنسبة 7.5% في مارس على أساس سنوي، لكنها انكمشت 2.6% مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وقاد قطاع السيارات الخسائر في البورصات الأوروبية، حيث انخفض سهم “رينو” بنحو 8%، بينما نجح سهم “فولفو” في الصعود عند الإغلاق ليمحو خسائر وصلت إلى 6% في وقت سابق من التداولات.

وشهد سهم “نوكيا” تراجعًا بنحو 8.7%، بعد إعلان شركة الاتصالات الفنلندية تسجيل أرباح تشغيلية أقل من التوقعات في الربع الأول من العام الجاري.

أيمن عزام

أيمن عزام

11:23 م, الخميس, 20 أبريل 23