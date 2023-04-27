معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق الخميس مرتفعة بقيادة البنوك

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية عند ختام تداولات اليوم الخميس، وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% أو نقطة واحدة تقريبًا إلى 464.03 نقطة.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وارتفع “داكس” الألماني بنسبة طفيفة 0.03% (+4 نقاط) مسجلًا 15.800 ألف نقطة، كما زاد “كاك” الفرنسي 0.2% (+17 نقطة) عند 7483 نقطة، بينما تراجع “فوتسي 100” البريطاني 0.3% (-21 نقطة) إلى 7831 نقطة.

جاء ذلك بدعم مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية للبنوك، ومع صدور بيانات اقتصادية.

وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية اليوم، ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو بشكل طفيف عند 99.3 نقطة خلال أبريل، بدعم تحسن ثقة المستهلكين.

وارتفع سهم بنك “باركليز” في بورصة لندن بنسبة 1.9% على خلفية أرباح ربع سنوية فاقت التقديرات، كما صعد سهم “دويتشه بنك” بنسبة 2.5% حيث سجل البنك أرباحه الفصلية الحادية عشرة على التوالي.