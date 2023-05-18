معظم بورصات الخليج تغلق منخفضة بفعل محادثات الدين الأمريكي وارتفاع السعودية

أغلقت معظم البورصات الخليجية منخفضة يوم الخميس وسط مخاوف إزاء محادثات رفع سقف الدين العام الأمريكي، غير أن المؤشر السعودي ارتفع مخالفا الاتجاه، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.3 % مع هبوط سهم سالك لتحصيل التعرفة المرورية 1.3 %

وتجددت الضغوط على سوق الأسهم في دبي بعد انتعاش قوي يوم الأربعاء. وقالت فرح مراد محلل أول الأسواق لدى إكس.تي.بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المتعاملين بالسوق قد يتوخون مزيدا من الحذر في ظل استمرار تأثير مشكلات الولايات المتحدة على التوقعات.

وأضافت “نتيجة لذلك قد يشهد المؤشر الرئيسي بعض التصحيحات السعرية إذا استمر التراجع في المعنويات”.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.6 % مواصلا مكاسبه من جلسة يوم الأربعاء مع ارتفاع سهم البنك الوطني السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.7%.

وقال منتدى الطاقة العالمي يوم الخميس نقلا عن بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إن صادرات المملكة من الخام ارتفعت إلى 7.52 مليون برميل يوميا في مارس من 7.455 مليون في فبراير شباط.

وهبط مؤشر السوق في أبوظبي 0.2%.

واستقرت أسعار النفط بصفة عامة وسط ترقب حذر من جانب المتعاملين لأي مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات رفع سقف الدين الأمريكي وذلك بعدما قفزت أسعار الخام في الجلسة الماضية وسط تفاؤل إزاء الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.