معظم بورصات الخليج تغلق متراجعة الإثنين وصعود قطر والبحرين

تراجعت معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات الأثنين، إذ سيطرت عمليات جني الأرباح على 3 بورصات خليجية، فيما واصلت بورصتا قطر والبحرين ارتفاعهما تزامناً مع صعود أسعار النفط عالمياً وسط تصاعد الأزمة مجدداً بين روسيا وأوكرانيا وإعلان السعودية إخلاء مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على منشآتها النفطية.

تراجع بورصات الخليج

وفي السعودية، تراجع المؤشر العام للسوق المالي «تاسي» بنسبة 0.3% ليصل إلى 12832نقطة بضغط من هبوط سهم بتروكيم 5.26%، إضافة لهبوط سهم المجموعة السعودية بنسبة 4.68%، ونزل سهم وقت اللياقة 4.15% وسهم البنك السعودي الفرنسي 3.925 وأنعام القابضة 3.33% وأيان للاستثمار 2.8% وذلك بعد أن أعلنت عن تسجيل خسائر عن الربع الرابع 2021 بقيمة 7.4 مليون ريال. فيما نزل سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.38% وسهم سابك عملاق البتروكيماويات بنسبة 0.3% وأرامكو السعودية 0.7%.

وتصدر سهم «تنمية السعودية» الارتفاعات بأكثر من 5.13% وارتفع سهم «هرفي للأغذية» بنسبة 3.8%. كما ارتفع سهم الأهلي السعودي بأكثر من 1 %، وصعد سهم العربي الوطني والمتقدمة وهرفي للأغذية والدواء بنسب تراوح بين 2 و4 %. وسجلت أسهم «دله الصحية» و«مجموعة تداول» و«أكوا باور» أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وتراجع المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 8683.96 نقطة بفعل تراجع سهم الفنادق الكويتية 12.4%، وصعود سهم وثاق للتأمين الكويت 9.03%، وسهم متحدة 6.36%، وسهم شركة أرجان العقارية الكويتية 4.8%، وأولى تكافل الكويتية 4.2%. وفي المقابل، ارتفاع سهم النخيل 7.5%، وأسمنت الفجيرة 7.13% وإسمنت الأبيض 6.6% وبيت الطاقة 6.32% والمعدات 4.8%.

وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.29% بالغاً 4302.38 نقطة بفعل انخفاض سهم الصفاء للأغذية 4.8% وأريدو بنسبة 3.5% والغاز الوطنية 2.14% والسوادي للطاقة 2.04% والوطنية للتمويل 1.7% ومسقط للتمويل 1.67%. وفي المقابل ارتفع سهم الرؤية للتأمين 5%، وسهم الشرقية للاستثمار 4.7%، وسهم ظفار لتوليد الكهرباء 1.8% والكهرباء الوطنية 1.77%.

وارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 0.40% تزامناً مع صعود سهم قامكو 5% وسهم الرعاية الطبية 4.85% وسهم مجموعة الإسلامية القابضة 1.7% ومجمع المناعي وقطر للتأمين ومسيعيد بنسبة 1.23% و0.6% و0.5% على التوالي.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.37% مع صعود سهم استيراد الاستثمارية 5.26%، والإثمار القابضة 3.4%، وسهم ألبا 2.85% ومجموعة جي إف إتش 1.56% وفنادق الخليج 0.58% والبحرين الوطني 0.15%.