معظم بورصات الخليج تغلق على صعود بعد اتفاق مبدئي حول سقف الدين الأمريكي

اختتمت معظم بورصات الخليج على ارتفاع وسط تفاؤل من المستثمرين بعد اتفاق مبدئي متعلق بسقف الدين الأمريكي سيجنب على الأرجح أكبر اقتصادات العالم أزمة التخلف عن سداد ديونه، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن شأن الاتفاق الذي أعلنه البيت الأبيض ومجلس النواب لرفع سقف الدين لأكثر من 31.4 تريليون دولار منع تعثر كارثي عن سداد الديون وتحفيز شهية المستثمرين للمخاطرة.

وارتفع مؤشر دبي 0.7% إلى 3567 نقطة بدعم من ارتفاع سهمي إعمار العقارية وسالك للتعرفة المرورية 2.7% و2% على الترتيب.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.8% إلى 9484 نقطة.

وأغلق المؤشر السعودي دون تغيير عند 11140 نقطة.

وهبطت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، نحو 3%، إذ قوضت المخاوف بشأن إمكانية المصادقة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة شهية المخاطرة فيما ألقت الرسائل المتضاربة من كبار منتجي النفط بظلالها على توقعات المعروض قبل اجتماعهم المرتقب بعد أيام.

لكن المؤشر القطري نزل 0.6% إلى 10339 نقطة مع انخفاض معظم الأسهم على المؤشر ومنها سهم مصرف الريان الذي هبط 3%.