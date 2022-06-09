معظم بورصات الخليج تغلق الخميس مرتفعة برغم الضغوط البيعية

ارتفعت معظم بورصات الخليج في المنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم الخميس رغم رضوخ الأسواق العالمية وأسعار النفط للضغوط البيعية، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة للفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بخصوص مناقشة رفع أسعار الفائدة وهو ما يضر بالمتاجرة بالأصول ذات المخاطر والتي يأتي في مقدمتها الأسهم.

وارتفع المؤشر العام للسوق السعودية «تاسي» بنسبة طفيفة بنسبة 0.06% بالغاً 12604 نقاط مع هبوط السيولة لمستويات لم تجاوز 6 مليارات ريال مع ارتفاع سهم الحكير 1.85% ومصرف الراجحي 0.21% وسابك عملاق البتروكيماويات بنسبة 0.2% وسهم البنك الأهلي 0.7% فيما تراجع سهم أرامكو السعودية 0.5% وأغلق سهم الدوائية بنسبة 3% وذلك عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.6 ريال للسهم.

صعود معظم بورصات الخليج

وقفز مؤشر البورصة القطرية بنسبة 1.04% بالغاً 13099.25 نقطة ليجاوز من جديد مستوى 13000 نقطة مع صعود سهم الخليج الدولية 4.6% وكهرباء وماء 3.9% والملاحة 3.25 وقطر للتأمين 1.6% وقطر للوقود 1.5% وقطر وعمان 1.23%.

وزاد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.09% بالغاً 4134.56 نقطة مع صعود سهم فولتامب للطاقة 9.5% ومسندم للطاقة 6.7% ومنتجات الألمنيوم 2.2% والسوادي للطاقة 2.04% وبنك إتش إس بي سي عمان 1.8% والأنوار للاستثمارات 1.2% والأنوار لبلاط السيراميك 0.95% وأسمنت عمان 0.8% والمها للسيراميك 0.79%.

وفي المقابل، تراجع المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 0.21% بالغاً 8436.89 نقطة مع تراجع سهم تعليمية 9.2% ونابيسكو 8.24% ومشاعر القابضة 5.8% وبيت الطاقة 4.9% والمشتركة 4.8% وأعيان العقارية 4.7% وبيان للاستثمار 4.44% والفنادق الكويتية 4.14%.

وانخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.04% بالغاً 1883.14 نقطة مع تراجع سهم ألبا 1.64% فيما ارتفع سهم ناس 9.68% والبركة المصرفية 0.66% والأهلي المتحد – البحرين 0.57% ومجموعة جي إف إتش المالية 0.33%.