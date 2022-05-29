معظم بورصات الخليج تغلق الأحد مرتفعة مقتفية أثر الأسهم العالمية

سجلت معظم بورصات الخليج مكاسب في نهاية جلسة يوم الأحد مقتفية أثر أسواق الأسهم العالمية واستئناف صعود أسعار النفط الخام مع الاتجاه لانهاء الاغلاق الاقتصادي بالصين ومتابعة موقف الفيدرالي من بيانات التضخم ونسب رفعه لمعدل الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام مع تصاعد الأسعار تزامنا مع عدم وضوح الرؤية بخصوص الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار النفط بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي حيث زاد تداول عقود خام برنت القياسي تسليم يوليو بنسبة 1.7% عند 119.43 دولار للبرميل، وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو، بمقدار 98 سنتا أو بنسبة 0.9% إلى 115.07 دولارا للبرميل.

صعود أغلب بورصات الخليج

وأنهت أغلب مؤشرات البورصات العالمية الأسبوع الماضي على ارتفاع وكان أبرزها مؤشرات الأسهم الأمريكية حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي سلسة خسائر استمرت ثمانية أسابيع ماضية وارتفع 6.2% كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 6.6% وزاد مؤشر ناسداك 6.8% كما سجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعا بنسبة 2.8%.

وصعد مؤشر السوق السعودية 1.27% إلى 12689.60 نقطة، مدفوعا بارتفاع أسهم كبرى يتقدمها سهم أرامكو مسجلا ارتفاعا 1.72 %، وزاد سهما سابك ومصرف الراجحي بنحو 1.42% للأول و 2.34% للثاني.

وارتفع المؤشر الأول في سوق الكويت 1.88% إلى 8597.66 نقطة، وقاد المكاسب سهم بيت الاستثمار الخليجي الكويتية مرتفعا 9.5%، وزاد سهم بنك الفنادق الكويتية 8.87% والأنظمة 8.7% وتحصيلات 8.16% والصفاة للاستثمار 8.03% ويوباك 7.7%.

وزاد مؤشر بورصة البحرين 0.62% إلى 1905.77 نقطة بدفع من صعود سهم سوليدرتي البحرين 16.9% والبحرين للمطاحن 10% ومجموعة جي أف أتش 3.33% الأهلي المتحد – البحرين 1.36% والإتصالات البحرينية – بتلكو 0.39% والبحرين الوطني 0.16%.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.34% إلى 4120.54 نقطة، مدفوعا بصعود أسهم شركة الخليجية للفطر 8.6% وأعلاف ظفار 8.4% ومنتجات الألمنيوم 8.24% ومسقط للتمويل 7.35% وصناعة مواد البناء 6.2% والأنوار للإستثمارات 5.06%.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.26% إلى 12861.35 نقطة، وقاد المكاسب سهم الخليج الدولية مرتفعا 4.76%، وزاد سهم بلدنا 2.87% ومجمع المناعي 2.45% وصناعات قطر 1.26% وقطر الوطني 0.98% وكهرباء وماء 0.87%.