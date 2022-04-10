أغلقت معظم بورصات الخليج مرتفعة الأحد، إذ صعدت 4 أسواق أسهم خليجية وسط اتجاه غالبية المتعاملين لاقتناص الفرص بالأسهم الكبرى ذات الأساسات المالية القوية مع بدء ماراثون النتائج الفصلية، إضافة لعودة أسعار النفط العالمية للارتفاع وتجاوزه لمستوى 102.7 دولار للبرميل الواحد.

صعود معظم بورصات الخليج

وفي السعودية، واصل المؤشر العام للسوق المالي «تاسي» الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.63% ليصل إلى 13397.48 نقطة، ليظل مسجلاً أعلى إغلاق منذ شهر يوليو 2006 مدعوماً بصعود سهم أكوا باور 5.7% في ظل تطلعها للتوسع دولياً بمشاريع الهيدروجين الأخضر.

قطر

وارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 2.75% بالغاً مستوى 14476.47 نقطة مسجلاً أعلى إغلاق تاريخي على الإطلاق تزامناً مع صعود سهم مصرف قطر الدولي 9.6% وسهم قطر الأول 7.14% وسهم استثمار القابضة 4.9% ومصرف الريان 4.6% وبنك قطر الوطني 3.25%.

البحرين

وارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.08% مع صعود سهم الأهلي المتحد- البحرين 0.52%، وبنك البحرين الوطني 0.16%، فيما تراجع سهم بنك السلام 1.04% والبحرين للتسهيلات التجارية 1.03% وبنك البحرين والكويت 0.79%.

مسقط

وزاد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.74% بالغاً 4240.88 نقطة بدعم ارتفاع سهم ريسوت للإسمنت 8.9% ومسقط للتمويل بنسبة 8.33% وتأجير للتمويل 7.95% والدولية للاستثمارات 5.2% والأنوار لبلاط السيراميك 5.02% والحسن الهندسية 4.76%، وفي المقابل تراجع سهم منتجات الألومنيوم 7.8%، وسهم فولتامب للطاقة 3.2%، وسهم العمانية المتحدة للتأمين 3.09%، وجلفار للهندسة والمقاولات 1%، وبركاء لتحلية المياه 0.68%.

الكويت

وفي المقابل، تراجع المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 9141.72 نقطة بفعل انخفاض سهم الإعادة للتأمين 8.39%، ونزول سهم تنظيف 7%، وسهم حيات للاتصالات 4.95%، وسهم شركة مدينة الأعمال الكويتية 3.2%.