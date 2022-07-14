معظم بورصات الخليج تصعد الخميس في التعاملات المبكرة.. وتراجع السوق السعودية

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في دول الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين لتقرير يُظهر أن تضخم أسعار المستهلكين السنوية في الولايات المتحدة قفز 9.1% في يونيو،‭‭‭ ‬‬‬فيما خالف المؤشر السعودي التيار السائد لينخفض مقتربًا من أدنى مستوياته في ستة أشهر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.9% مدعومًا بارتفاع السهم القيادي لشركة إعمار العقارية 2.2%، وكذلك بنك دبي الإسلامي 1.1%.

وقال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأربعاء، إن بلاده ستواصل دعم أمن الطاقة العالمي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، وذلك قبل قمة أمريكية عربية ستعقد في السعودية، مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أول خطاب للأمة ينقله التليفزيون منذ توليه رئاسة البلاد في مايو الماضي، إن الإمارات ستمدّ “يد الصداقة” إلى جميع الدول التي تتشارك في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.3% مدعومًا بصعود بنك أبوظبي الأول؛ أكبر بنوك الإمارات، 0.9%.

كما ارتفع المؤشر القطري 0.7% مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.5%.

لكن المؤشر الرئيسي بالسعودية نزل 0.5% ليقترب من أدنى مستوياته منذ ستة أشهر متأثرًا بهبوط سهم البنك الأهلي السعودي؛ أكبر بنوك المملكة، 1.3%.

وتراجعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون شُح الإمدادات؛ على خلفية احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير، ما من شأنه أن يحدّ من التضخم، وكذلك من الطلب على الخام.