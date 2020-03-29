معظم بورصات الخليج ترتفع الأحد وسط فرض تدابير صارمة لاحتواء «كورونا»

فرضت الإمارات غرامات تصل إلى 50 ألف درهم لإنتهاك حظر التجوال

صعدت معظم بورصات الخليج يوم الأحد في ظل إقبال الدول على فرض إجراءات صارمة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا إلى جانب ضخ السلطات مليارات الدولارات.

ومقابل هذا، هوى مؤشر بورصة قطر إثر تسجيل أول حالة وفاة في الدولة بسبب الفيروس.

بورصات الخليج ترتفع

وارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 2.9%، بقيادة بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك في البلاد، الذي ارتفع سهمه بنسبة 6.2%. وصعد سهم شركة اتصالات بنسبة 3.2%.

وصعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.3% بقيادة شركة إعمار العقارية التي ارتفع سهمها بنسبة 5.7% ودبي للاستثمار بنسبة 3.7 %.

وأصدر حمد‭‭‭ ‬‬‬سيف الشامسي النائب العام في الإمارات بيانا يتضمن تفاصيل الغرامات المتعلقة بكورونا.

غرامات لمنتهكي الحظر

وشملت الغرامات مبلغ 50 ألف درهم (13.613 دولار) لعدم الالتزام بالعزل المنزلي وثلاثة آلاف درهم لمن ينتهك حظر التجول.

وأعلنت دبي، مركز الأعمال والسياحة بالمنطقة، وقف جميع رحلات الركاب المتجهة إلى مطاراتها الرئيسية باستثناء رحلات الإجلاء.

حزمة تحفيز إضافية في الإمارات

وفي الأسبوع الماضي، صدقت حكومة الإمارات على مبلغ إضافي بقيمة 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار) ضمن حزمة تحفيز بقيمة إجمالية 126 مليار درهم لمواجهة تفشي المرض.

وصعدت البورصة السعودية بنسبة 0.8% في الإغلاق لتواصل مكاسب الجلسة السابقة.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.9%. وصعد سهم شركة ارتفع جبل عمر بنسبة 4.8%.

وقالت المملكة يوم الأحد إنها مددت لأجل غير مسمى تعليق رحلات الركاب الدولية والعمل بالقطاعين العام والخاص في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا.

بورصة قطر تتراجع

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.6%. وهبطت معظم الأسهم في جلسة الإغلاق، بما فيها شركة صناعات قطر التي هوى سهمها بنسبة 1.4%.

وسجلت قطر السبت أول حالة وفاة من الفيروس إلى جانب 28 إصابة جديدة.