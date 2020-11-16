معظم بورصات الخليج ترتفع الأثنين بقيادة بورصتي أبوظبي ودبي

صعدت معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات الأثنين بقيادة بورصتي أبوظبي ودبي اللتان صعدتا بنسبة 1.64% و 1.31% على التوالي، بينما صعدت البورصة السعودية بنسبة 0.29%

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وإرتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.29% إلى مستوى 8526.64 نقطة ليربح نحو 25.06 نقطة.

وسجل السوق إرتفاع بحركة التداولات لتصل قيمة التداول إلى 16.3 مليار ريال، مقابل 14.799 مليار ريال.

إرتفعت أحجام التداول إلى 507.402 مليون سهم مقابل 456.265 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأحد.

صعود بورصتي أبوظبي ودبي

وصعدت أسواق الأسهم الإماراتية في نهاية تداولات اليوم الاثنين.

وارتفع المؤشر العام لبورصة دبي بنسبة 1.31 ٪ لمستوى 2299.05 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 1.64 ٪ لمستوى 4951.87 نقطة.

وتم تداول 182.94 مليون سهم، بقيمة 280.42 مليون درهم، بعد تنفيذ 4208 صفقات في سوق دبي المالي، في حين تم تداول 151.01 مليون سهم، بقيمة 460.10 مليون درهم

وأغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين على تباين، إذ ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.35% و0.26% على التوالي.

بينما تراجع مؤشرا رئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.12% و0.02% على التوالي.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام تعاملات اليوم، بنسبة 0.35 بالمائة، ليغلق عند 10991نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.33 بالمائة، لينهي الجلسة عند 1997 نقطة.

وارتفع إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 0.4 بالمائة، عند مستوى 2923نقطة.

ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في ختام تداولات اليوم،

وبلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.45 مليار جنيه، من خلال 365.87مليون سهم، عبر 45.14 ألف صفقة.

وصعدت بورصة قطر،وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.24% عند النقطة 10227.20، ليربح 24.84 نقطة.

وارتفعت التداولات اليوم، إذ بلغت السيولة 564.84 مليون ريال، مقابل 417.76 مليون ريال بالأمس، كما سجلت أحجام تداول بـ233.38 مليون سهم.

تعاملات الأحد



وفي ختام تعاملات الأحد، تباينت بورصات الخليج إذ ارتفع المؤشر العام السعودي ، بنسبة 0.79% رابحاً 66.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8501.58 نقطة.

وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.37% رابحاً 13.34 نقطة ليغلق عند مستوى 3641.480 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي.

وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.27% رابحاً 6.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2269.13 نقطة.

وتراجعت مؤشرات بورصات الكويت والبحرين وقطر.

وصعد 17 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 4.85%.

وتراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.04%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.40%.

وقفز 156 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “العمران” بنسبة 10%.

وتراجع 33 سهماً على رأسها سهم “أنعام القابضة” بنسبة 9.96%.

وتصدر سهم “الأسماك” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.4 مليار ريال سعودي.





