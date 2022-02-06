معظم بورصات الخليج تختم مرتفعة الأحد بدعم من صعود أسعار النفط

سيطر الأداء الإيجابي على معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات الأحد، إذ ارتفعت 5 أسواق خليجية، مدعومة بعودة صعود أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2014 وسط استمرار اتجاه الأنظار لتوالي إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها السنوية وخطط التوزيعات لديها على المساهمين.

صعود معظم بورصات الخليج

وفي السعودية، ارتفع المؤشر العام للسوق المالي «تاسي» 0.51% ليصل إلى 12204 نقطة، بدعم من ارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.54%، كما ارتفع سهم وقت اللياقة بأكثر من 2% بعد إعلانها عن نمو أرباحها بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، فيما نزل سهم أرامكو السعودية 0.27% وسهم بنك الجزيرة 1.12% وسهم المعذرة ريت 0.2%.

وتصدر سهم «أمانة للتأمين» الارتفاعات بأكثر من 9.97%، وارتفع سهم «عناية» 8.6%، وتصدر سهم «عذيب للاتصالات» تراجعات اليوم 2.6%، وأغلق سهم إعمار متراجعاً 0.3%.

وقال محمد مهدي مستشار التداول بأسواق المال العربية، إن أسواق الأسهم الخليجية أخذت الدعم اليوم من ارتفاع النفط وعودتها فوق مستوى 93 دولار، وهو ما يزيد من عوائد دول المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية.

ويوم الجمعة الماضية، ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في 7 سنوات مسجلة أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر الماضي بسبب المخاوف المستمرة بشأن اضطرابات الإمدادات التي يغذيها الطقس البارد والتوترات الجيوسياسية، وبعد أن اتفق تحالف «أوبك+» هذا الأسبوع على التمسك بزيادات معتدلة في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يومياً خلال مارس المقبل.

الكويت

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول للبورصة للجلسة الثانية على التوالي 0.11% ليصل إلى مستوى 8045.25 نقطة مدعوماً بارتفاع سهم النخيل 32.88%، وصعود سهم أجان العقارية 12.04%، وسهم إنوفست 7.14%.

وفي المقابل، كان من أبرز المتراجعين سهم وثاق بنسبة 9.36%، ومراكز 8.77%، والديرة 5.79%، وأسيكو 5.41%.





قطر

وفي قطر، ارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية 0.19% تزامناً مع صعود سهم دلالة للوساطة المالية 4.1%، وسهم الأسمنت الوطنية 3.83%، وسهم الطبية 3.27%، وقطر للوقود 2.05%، وإنماء القابضة 1.7%، والسينما القطرية 1.36%.

البحرين

وارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.49% مع صعود سهم ألبا 3.21%، وعقارات السيف 1.16% والأهلي المتحد – البحرين 0.43%، فيما تراجع سهم أي بي إم تيرمينالز 0.8%، وسهم الاتصالات البحرينية – بتلكو 0.35%، وبنك البحرين الوطني 0.15%.

مسقط

وسجل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 0.11% بالغاً 4132.16 نقطة مدعوماً بصعود سهم الرؤية للتأمين 7.3%، والمها للسيراميك 4.93%، والعنقاء للطاقة 4.26%، والأنوار للاستثمارات 3.5%، والأنواء لبلاط السيراميك 2.8%، والجزيرة للخدمات 2.67%، فيما تراجع سهم منتجات الألمنيوم 2.68%، وسهم فولتامب للطاقة 2.2%، وسهم ريسوت للأسمنت 2.12%، ومسقط للتمويل 1.67%، والمتحدة للتمويل 1.52%، والبنك الوطني 1.05%.