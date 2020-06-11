معظم بورصات الخليج تتراجع الخميس وسط هبوط أسعار البترول

هبطت أسعار خام برنت بنحو 2.53 دولار لتصل إلى 39.20 دولار للبرميل

تراجعت معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات الخميس وسط تراجع أسعار البترول لكن السوق القطرية خالفت الاتجاه مدعومة بمكاسب في أسهم البنوك.

ومحت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب حققتها يوم الأربعاء.

أسعار البترول تتراجع

وفي تعاملات اليوم الخميس، هبطت بنحو 2.53 دولار بما يعادل نسبة 6.1% مسجلة 39.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 1246 بتوقيت جرينتش.

وذلك تحت ضغط من تزايد غير مسبوق لمخزونات الخام الأمريكية وتوقعات المركزي الأمريكي بأن ينكمش أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.5% هذا العام.

وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.3% وهبط سهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 1.5%.

وهبطت كذلك أسهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 2.2%.

لكن عملاق النفط أرامكو شهد ارتفاعا طفيفا لسهمه بنسبة 0.2%. وقررت الشركة زيادة أسعار البنزين لشهر يونيو.

بورصة دبي تتراجع

وفي دبي، هبط مؤشر البورصة بنسبة 1% بفعل تراجع نسبته 1.6% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني وبنسبة 4.6% في سهم دبي للاستثمار.

وذلك مع بدء تداول أسهمها دون الحق في توزيعات الأرباح.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.8% مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.4%.

وقال مصرف الإمارات المركزي يوم الأربعاء إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح بنسبة 3.6% هذا العام.

وذلك بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي قطر، صعد المؤشر بنسبة 0.5% مدفوعا بارتفاع نسبته 3.5 % في سهم مصرف قطر الإسلامي.

ومقابل هذا، صعد سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.6%.

تخفيف قيود كورونا

ومن المقرر أن تبدأ قطر في تخفيف القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذلك بموجب خطة من أربع مراحل اعتبارا من 15 يونيو.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 0.9% معمقا خسائره من الجلسة السابقة.

وهبط سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 3.4% والبنك التجاري الدولي بنسبة 0.4%.

