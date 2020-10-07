معظم بورصات الخليج تتراجع الأربعاء بفعل خسائر الأسهم المالية

عزت السلطات في الإمارات تزايد إصابات كورونا إلى قلة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي

ضغطت خسائر للأسهم المالية على معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في ختام تعاملات الأربعاء.

وأغلقت البورصة المصرية على ارتفاع عقب هبوط كبير لمعدل التضخم بالبلاد.

خسائر للأسهم المالية في الخليج

وفي السعودية، هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1%، متأثرًا بخسارة سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بنسبة 1.1% ونزول سهم صافولا بنسبة 1.6%.

وانخفض مؤشر بورصة دبي الرئيسي بنسبة 0.6%، حيث هبط سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة 1.5% وهبط سهم وحدتها إعمار مولز بنسبة 2.8%.

تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد- 19 في الإمارات، التي يقطنها حوالي 9.9 مليون نسمة، مئة ألف يوم الثلاثاء.

وعزت السلطات تصاعد حالات الإصابة إلى قلة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. ولا تكشف حكومة الإمارات عن الإصابات في كل من إمارات الدولة السبع.

وصعد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.3% بفضل صعود سهم شركة اتصالات بنسبة 1% وارتفاع بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.3%.

وفي قطر انخفض المؤشر بنسبة 0.8%.

ونزل سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر بنسبة 3.9%، ونزل سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.6%. سهم شركة صناعات قطر يتراجع بنسبة 3.9%

انخفض التضخم في مصر إلى واحد من أدنى مستوياته فيما يزيد كثيرًا على عشر سنوات، وهو ما يحتمل أن يوجب إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بموجب شروط قرض جديد قيمته 5.2 مليار دولار.

صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.6%، مدعومًا بارتفاع معظم الأسهم، من بينها سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع بنسبة 1.5%.

وأوردت رويترز نقلًا عن بعض الاقتصاديين أنه في حال نزول التضخم بشكل سريع جدًّا، فقد يقول صندوق النقد إنه يتعين على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النظر في خفض أسعار الفائدة عند اجتماعها المقبل في 12 نوفمبر.

أداء الأسهم العربية

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الأربعاء:

هبط مؤشر السعودية بنسبة 0.1% إلى 8359 نقطة.

ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.3% إلى 4495 نقطة.

تراجع مؤشر دبي بنسبة 0.6% إلى 2213 نقطة.

تراجع مؤشر قطر بنسبة 0.8% إلى 9932 نقطة.

صعد مؤشر مصر بنسبة 1.6% إلى 11327 نقطة.

ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.3% ليسجل 1449 نقطة.

تقدم مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.1% إلى 3608 نقاط.

زاد مؤشر الكويت بنسبة 0.9% إلى 6325 نقطة.